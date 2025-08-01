Андрей Воробьев: программу поддержки для производителей роботов введут в Подмосковье
Программу поддержки производителей промышленных роботов запустят в Подмосковье. По ней предприятия смогут получить компенсацию затрат на строительство, а также льготную аренду, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В рамках программы предприниматели смогут компенсировать до 20% затрат на строительство, а также снять земельные участки в государственных индустриальных парках на льготных условиях или получить субсидирование половины стоимости аренды на частных площадках.
Также участники программы смогут рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет и льготы по налогу на имущество.
По словам губернатора, такие меры помогут создать новые рабочие места и укрепить технологические суверенитет страны.
«Программа рассчитана на то, чтобы сосредоточить в регионе все ключевые элементы роботостроения: от выпуска оборудования до разработки программного обеспечения», — сказал он.
Сейчас промышленных роботов выпускает компания «Комитас». В ближайшее время в индустриальном парке «Титан» построят еще два завода: «СМТ» и «Семаргл». Там будут производить сварочные машины, манипуляторы и комплексные решения для автоматизации. Еще одна площадка «Комитас» заработает в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».