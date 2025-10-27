Андрей Воробьев: программа по ремонту подъездов продолжится в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная работа по ремонту подъездов. Комфорт и чистота общедомовых пространств зависят не только от управляющей компании, но и от самих жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона обратил внимание на то, что активная работа будет продолжаться.

«И в разные периоды мы усиливали с уровня регионального бюджета все то, что предполагает комфортный, чистый подъезд», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор указал на особую важность своевременных мероприятий для поддержания общественных пространств в надлежащем виде.

Кроме того, он отметил, что ремонт подъездов – это вопрос, который требует особого подхода и диалога с жителями.