Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов к усиленной работе в летний сезон

Фото: Андрей Воробьев обсудил на оперативном совещании подготовку к отопительному сезону и ограничения на работу мигрантов / Медиасток.рф

Подмосковье активно готовится к летнему сезону, чтобы он прошел максимально безопасно и комфортно для жителей и гостей региона. О плане мероприятий, которые предстоит провести до начала июня и в ближайшие месяцы, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Особое внимание в Московской области уделяют состоянию инфраструктуры в коттеджных поселках, садовых товариществах и зонах отдыха, где с приходом тепла традиционно возрастает нагрузка.

«В этой связи у нас, как и прежде, ложится ответственность и за безопасность, и за чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт. Поэтому наша задача — четко понимать, что для нас летний сезон — это точно не сезон для отпуска или какой-то временной передышки», — подчеркнул Воробьев.

Воробьев потребовал строгого контроля за исполнением работ, в частности, в сфере теплоснабжения. Он подчеркнул, что недопустимы задержки из-за нехватки рабочих или проблем с конкурсными процедурами.

«Каждый присутствующий должен четко понимать план мероприятий, ответственность за те программы, которые у нас приняты, подкреплены финансированием, и должны четко предполагать физическое исполнение работ», — уточнил глава региона.