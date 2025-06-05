Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на конкурс «Это у нас семейное»

Стартовал всероссийский конкурс «Это у нас семейное» — его участники будут исследовать свои корни и историю своих предков. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а финалисты — путевки в путешествие. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Конкурс стал одним из самых популярных проектов платформы «Россия — страна возможностей», а в этом году он вошел в нацпроект «Семья». В этом году на него уже подали заявки более 13 тысяч человек из всех регионов страны. Из них 591 — из Подмосковья.

«Конкурс объединяет разные поколения россиян, чтобы сохранить культурные традиции и поддержать семейные ценности. Участники вместе будут исследовать истории своих семей, узнают больше о корнях», — написал губернатор в Telegram-канале.

Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий на сумму пять миллионов рублей, а финалистов ждут семейные путешествия.

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду, состоящую из четырех и более человек из трех поколений, при этом младшему из них должно быть от пяти до 17 лет. После регистрации откроются первые задания. Узнать об этом больше можно по ссылке.

«Пусть участие в конкурсе подарит радость совместного творчества и создаст новые теплые воспоминания. Удачи всем участникам», — сказал Воробьев.