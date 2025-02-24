Андрей Воробьев представил врио ЗАТО Молодежный Андрея Михайлова
Андрей Воробьев представил временно исполняющего обязанности главы ЗАТО Молодежный Андрей Михайлова. Губернатор пожелал ему успехов на новом посту.
Долгое время Андрей Михайлов работал в Наро-Фоминске и был заместителем главы администрации округа, курирующим общественно-политические вопросы и работу с жителями.
«Очень надеюсь, что те задачи, которые перед вами стоят, вы достойно и дальше будете реализовывать на вверенной вам территории. Успехов вам», — сказал Воробьев.
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