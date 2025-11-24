Андрей Воробьев представил опыт Подмосковья в реабилитации бойцов СВО

В Москве начался форум «Открыто для всех». На нем представители органов власти, НКО, предприниматели и общественники обсудят создание комфортных условий для жизни инвалидов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как регион заботится о бойцах СВО, получивших на передовой тяжелые травмы.

Всего в Подмосковье проживают 440 тысяч инвалидов, часть из которых — бойцы СВО. Им предоставляют возможности реабилитации, современные протезы и другую поддержку в восстановлении после тяжелых травм. Так, в Центре имени Мещерякова получить помощь могут участники СВО с нарушениями слуха и зрения.

«Со всей страны могут приехать те, кто не видит, не слышит или не может говорить по разным причинам. Кто-то от рождения, кто-то из-за серьезных ранений. Этот центр и эти врачи оказывают всю необходимую помощью, и нам кажется это очень важным», — сказал Воробьев.

Он добавил, что бойцам предоставляют современные и качественные протезы, которые помогают вернуть качество жизни, заниматься спортом и работать.

«Протез протезу рознь, и над этим мы тоже работаем, ищем разные способы предоставить максимально удобное и функциональное изделие, чтобы человек чувствовал себя в строю, будь это адаптивный спорт или работа, а кто-то из ребят опять идет служить и защищать страну», — отметил губернатор.

Для удобства инвалидов в Подмосковье внедряют цифровые сервисы, а многие услуги оказывают проактивно — без дополнительной подачи заявления. Все это помогает жителям не тратить время в очередях для оформления нужных документов.

«В этом очень серьезный смысл есть. И наша задача — вместе внедрять все, что удобно, что является заботой», — добавил Воробьев.