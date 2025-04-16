Андрей Воробьев представил нового министра по архитектуре в Подмосковье

Владислав Гордиенко покинул пост министра Московской области по архитектуре и градостроительству. На его место назначали Наталью Шувалову, которая раньше занимала пост замглавы Минжилполитики Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Владислав Гордиенко трудился на посту главы Мособлархитектуры с 2014 года. За этот период в работу ведомства внедрили многие инициативы по развитию, в том числе цифровые технологии. Среди них — система РГИС, которая дает возможность жителям и застройщикам получать услуги онлайн.

«Наталья Шувалова будет создавать уже ее следующий, более современный и технологический вид», — отметил Воробьев.

Команда Натальи Шуваловой также продолжит работу по формированию архитектурного облика региона, а также ликвидации недостроев и аварийных домов.

«Я очень надеюсь, что ваш задор, профессионализм и здесь не пропадет, и вы покажете нам реальные изменения, которые крайне важны», — сказал губернатор.