Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил нового исполняющего полномочия главы Клина. Им стал Василий Иванович Власов, который ранее трудится в сфере энергетики.

С 2019 года Василий Власов работал в команде правительства Подмосковья. Он получил опыт муниципального управления в Люберцах и Красногорске, а также занимал пост замглавы регионального Минэнегретики.

«Все, что все касается темы ЖКХ, вам известно по своему предыдущему месту работы. Что касается хозяйственной повестки, вы также имели хорошую практику в Люберцах и Красногорске», — сказал Воробьев.

Он пожелал Василию Власову успехов на новом посту.