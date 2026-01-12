Андрей Воробьев представил исполняющую полномочия главы Химок Инну Федотову

В Подмосковье произошли кадровые изменения, которые позволят сделать более эффективной работу системы здравоохранения и управление Химками. О новых назначениях объявил губернатор Андрей Воробьев .

Исполнять полномочия главы Химок будет Инна Федотова, которая ранее руководила Клином. Губернатор отметил, что она уже начала работу и провела встречи с депутатами и силовым блоком.

«Очень надеюсь, что тот задел, который в Химках, в системе ЖКХ вместе с „Газпромом“ реализован, сделает вашу работу более успешной, и вы сможете на заметных направлениях сконцентрировать свое внимание и внимание команды», — подчеркнул Воробьев.

Должность руководителя регионального Фонда обязательного медицинского страхования заняла Елена Землякова. Губернатор выразил надежду на то, что она совместно с министром здравоохранения Максимом Забелиным выстроит прозрачную и удобную систему.

«Елена Владимировна очередную закалку прошла на земле, сейчас будет подтверждать свое мастерство», — заключил Андрей Воробьев.