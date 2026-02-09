Андрей Воробьев представил исполняющего полномочия главы Реутова Ковязина
Исполняющим полномочия главы Реутова с декабря прошлого года стал Алексей Ковязин. О кадровых изменениях сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Алексей Ковязин ранее занимал должность первого заместителя главы. В управленческой команде региона он состоит с 2014 года.
«Опыт работы у Алексея Станиславовича заметный, большой, он уроженец Реутова, в Балашихе работал. Хочу пожелать вам успехов», — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор напомнил, что Реутов, несмотря на компактность, также носит статус наукограда. Он выразил надежду на то, что город и дальше будет развиваться и радовать местных жителей.
Ранее Андрей Воробьев провел с Алексеем Ковязиным рабочую встречу, в рамках которой обсудили ряд важнейших тем: уборку снега, отопительный сезон, модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства и строительство социальных учреждений.
Губернатор поручил исполняющему полномочия главы Реутова выстраивать доверительную коммуникацию с жителями, проводить выездные администрации и личные приемы.
Андрей Воробьев также напомнил, что Алексей Ковязин планирует принять участие в конкурсе на пост главы Реутова.