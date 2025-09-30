Андрей Воробьев поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

Во вторник, 30 сентября, в России отмечают третью годовщину воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. О работе по поддержке подшефных территорий рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава региона напомнил, что историческое воссоединение регионов с Россией стало возможным благодаря мужественным и стойким людям, выбравших свое будущее и родину.
«По поручению президента Московская область с первых дней поддерживает наши подшефные территории — Новоазовский и Тельмановский районы. Восстанавливаем разрушенное, строим новое: школы, больницы, жилые дома, инфраструктуру», — отметил Андрей Воробьев.
По его словам, специалисты, волонтеры и предприятия Подмосковья каждый день работают, чтобы вернуть соотечественникам достойную мирную жизнь.
«Мы вместе — сегодня, завтра и всегда. С праздником, Россия!» — заключил губернатор.
