Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Москвы с Днем города. Он подчеркнул единство столицы и области, отметив, что их связывают общие проекты. Праздничный пост глава региона разместил в Telegram-канале .

Воробьев написал, что совместными усилиями они развивают инфраструктуру для работы и отдыха москвичей и жителей Подмосковья. Московский регион заботится о дорогах, создает новые парки и пространства и внедряет новые технологии, которые становятся доступны для всех — вне зависимости от адреса.

«Сергей Собянин и его команда — надежные партнеры. Год за годом мы работаем вместе, чтобы наш регион был не просто современным, а по-настоящему удобным и теплым — местом, где хочется жить», — отметил в публикации глава Московской области.

Также он поблагодарил жителей Москвы и Подмосковья за талант и трудолюбие и пожелал городу процветания.