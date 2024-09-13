Андрей Воробьев поздравил ВПК «НПО машиностроения» в Реутове с юбилеем

Одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны, расположенное в Реутове, в этом году отмечает 80-летие, а одноименной военно-промышленной корпорации исполняется 20 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ВПК «НПО машиностроения» с важным событием и вручил сотрудникам областные награды.

«Сегодня я хочу поприветствовать наших ветеранов, заслуженных работников — всех, кто на разных этапах в разное время вносил очень заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но „НПО машиностроения“ и сегодня вносит очень заметный, важный вклад в обороноспособность страны», — прокомментировал Воробьев.

По его словам, продукция предприятия соответствует передовым стандартам и технологическим решениям.

Все началось в 1944 году под руководством выдающегося ученого и конструктора Владимира Челомея. Тогда завод начал разработку принципиально нового вида оружия — самолетов-снарядов. Сегодня корпорация ВПК «НПО машиностроения» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и обеспечивает Вооруженные силы России новейшими видами военной техники.

На предприятии выпускают боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы, ракеты-носители, космические комплексы, системы, аппараты и многое другое. Так, среди разработок — боевой блок «Авангард», ракетный комплекс «Бастион» и крылатые ракеты «Оникс».

На торжественной церемонии Андрей Воробьев вручил гендиректору и генеральному конструктору ВПК «НПО машиностроения» Александру Леонову орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Доктор технических наук работает на предприятии более 50 лет, на его счету около 20 изобретений в области ракетно-космической техники.