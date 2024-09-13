Андрей Воробьев поздравил ВПК «НПО машиностроения» в Реутове с юбилеем
Одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны, расположенное в Реутове, в этом году отмечает 80-летие, а одноименной военно-промышленной корпорации исполняется 20 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ВПК «НПО машиностроения» с важным событием и вручил сотрудникам областные награды.
«Сегодня я хочу поприветствовать наших ветеранов, заслуженных работников — всех, кто на разных этапах в разное время вносил очень заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но „НПО машиностроения“ и сегодня вносит очень заметный, важный вклад в обороноспособность страны», — прокомментировал Воробьев.
По его словам, продукция предприятия соответствует передовым стандартам и технологическим решениям.
Все началось в 1944 году под руководством выдающегося ученого и конструктора Владимира Челомея. Тогда завод начал разработку принципиально нового вида оружия — самолетов-снарядов. Сегодня корпорация ВПК «НПО машиностроения» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и обеспечивает Вооруженные силы России новейшими видами военной техники.
На предприятии выпускают боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы, ракеты-носители, космические комплексы, системы, аппараты и многое другое. Так, среди разработок — боевой блок «Авангард», ракетный комплекс «Бастион» и крылатые ракеты «Оникс».
На торжественной церемонии Андрей Воробьев вручил гендиректору и генеральному конструктору ВПК «НПО машиностроения» Александру Леонову орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Доктор технических наук работает на предприятии более 50 лет, на его счету около 20 изобретений в области ракетно-космической техники.
«Хочется пожелать всем успехов в труде на благо нашей родины. С началом СВО работа сильно изменилась. Выпуск некоторых образцов продукции увеличился в разы. На сегодняшний день наши комплексы прошли боевое крещение и успешно используются в ходе спецоперации», — прокомментировал Леонов.
Почетные награды вручили и другим сотрудникам. Так, Юрий Афиногенов удостоен ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени, а ведущий инженер-конструктор Александр Васильев, начальник одного из отделов Геннадий Савосин, начальник Центрального конструкторского бюро машиностроения Александр Родин и начальник механосборочного цеха Евгений Грачев — почетного звания «Заслуженный работник промышленности Московской области».
«Поздравляю всех с 20-летием создания военно-промышленной корпорации! За это время много было реализовано, а сколько еще предстоит! Главное — не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, открывать новые направления», — поделился Родин.
Леонов напомнил, что на предприятии реализуется жилищная программа. Так, в сентябре текущего года завершено строительство уже третьего корпуса ЖК «Самоцветы мира», где более 600 работников предприятия приобрели жилье по льготным ценам.
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