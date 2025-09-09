Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Электростали с 99-летием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны и почетного жителя Электростали. Сегодня Николаю Рысеву исполнилось 99 лет.

«От всей души желаю Николаю Ивановичу крепкого здоровья, заботы близких и бодрости духа», — написал Воробьев в публикации.

Также глава региона рассказал историю героя и его семьи.

Первыми на фронт ушли отец и братья Рысева, сам Николай Иванович оказался на передовой летом 1943-го. Перед отправкой на Волховский фронт в минометный полк он прошел три месяца обучения. В бою молодого бойца ранили, однако после лечения в госпитале, ему удалось вернуться в строй.

В составе полка мужчина прошел через Иркутск, Монголию, пустыню Гоби, горный хребет Хинган на границе с Маньчжурией. За это время ветеран получил много важных наград: ордена Отечественной войны первой и второй степени и три медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «За трудовую доблесть».

Уже на гражданке Рысев преподавал в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Также Николай Иванович проводил уроки мужества для школьников, а в свободное время рисовал и писал стихотворения.