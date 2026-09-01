Андрей Воробьев поздравил учащихся школы имени Монетова в Подольске с 1 Сентября

Сегодня в Подмосковье широко отмечают День знаний. Губернатор Андрей Воробьев вместе с депутатом Госдумы России Вячеславом Фетисовым поздравил учащихся и педагогов одного из корпусов школы имени Героя России Александра Монетова в Подольске.

Глава региона встретился с учителями, школьниками и родителями в здании в Армейском проезде.

«Наверное, самый торжественный день сегодня у наших первоклашек. За вас очень переживают ваши родители. Но мы точно знаем, что благодаря учителям, благодаря вашему усердию, вы будете ходить в школу с удовольствием и радовать нас своими достижениями», — отметил Андрей Воробьев.

Выпускникам губернатор пожелал хорошо подготовиться к экзаменам с помощью преподавателей и успешно пройти все испытания.

Всего в составе комплекса работают три школьных корпуса и шесть детских садов.