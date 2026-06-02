Андрей Воробьев поручил усилить работу с обращениями жителей Подмосковья

Фото: В центре им. Мещерякова прошло совещание по оказанию социальной и медицинской помощи участникам СВО / Медиасток.рф

Главным принципом развития Подмосковья остается внимание к людям, их потребностям и запросам. О необходимости добиваться реальных изменений в жизни каждой семьи заявил в традиционном обращении к жителям губернатор Андрей Воробьев .

В этом году мероприятие получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», поскольку именно эти ценности лежат в основе работы областной команды.

Андрей Воробьев подчеркнул, что для властей забота и уважение не ограничиваются формальным вниманием к возникающим вопросам.

«Это готовность найти решение, готовность помочь тем, кому трудно, кого беспокоит то, что актуально. Мы должны слышать мнение людей и стараться находить решения», — отметил губернатор.

Мнение жителей остается важнейшим ориентиром при принятии решений. Некоторые вопросы удается решать оперативно, тогда как другие требуют дополнительного времени, финансовых ресурсов и серьезной подготовки.

Однако неизменным остается стремление властей поддерживать открытый диалог с населением и учитывать обратную связь.

Андрей Воробьев также обратил внимание на важность регулярного общения с жителями. Представители правительства и муниципальных команд постоянно работают на территориях, проводят встречи на предприятиях, в образовательных учреждениях и общественных пространствах.

Такой формат позволяет лучше понимать запросы людей и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Глава региона подчеркнул, что одной из самых высоких оценок работы представителей власти остается признание со стороны людей. В качестве примера он привел недавнюю встречу, во время которой жители тепло отзывались о руководителе одной из территорий, отмечая, что она «работает с душой».

«Мне кажется, это очень высокая оценка, и мы должны этим дорожить», — заключил Андрей Воробьев.