Андрей Воробьев поручил усилить контроль за вывозом мусора в Подмосковье

Состояние чистоты в муниципалитетах Подмосковья напрямую влияет на здоровье и качество жизни населения, поэтому власти региона держат эту сферу под постоянным контролем. На ВКС губернатор Андрей Воробьев обратил внимание на результаты работ по благоустройству и вывозу отходов.

«Чистота — залог здоровья и самочувствия наших жителей, поэтому не случайно мы регулярно в открытых форматах и личных выездах уделяем внимание всему, что касается чистоты, вывоза мусора, уборки территории», — подчеркнул глава региона.

Анализ прошлой недели показал положительную динамику: Чехов, Люберцы и Мытищи покинули зону повышенного внимания, а общее число обращений жителей снизилось.

Губернатор отметил, что успех достигается только при профессиональном взаимодействии окружных властей и отраслевых специалистов. Статистика подтверждает преимущество муниципальных бюджетных учреждений перед частными подрядчиками.

Использование собственных ресурсов для уборки территорий позволяет не только повысить качество работ, но и существенно экономить бюджетные средства.

Эту практику уже внедрили Серпухов, Пушкино, Ленинский городской округ, Балашиха и Егорьевск. В Солнечногорске полный отказ от услуг сторонних организаций привел к снижению числа обращений на 21%.