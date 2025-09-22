Андрей Воробьев поручил усилить контроль за вывозом мусора в частном секторе
В Подмосковье продолжают работать над повышением качества обращения с твердыми коммунальными отходами. О новых нормативах и задачах в этой сфере рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона подчеркнул, что за последние годы была проделана серьезная работа. Внедрение новых контейнерных площадок, установка видеонаблюдения и системный контроль позволили сократить количество жалоб от жителей.
Однако, по словам Андрея Воробьева, останавливаться на достигнутом нельзя.
«Это все работа, которая привела к заметным результатам, но не к победе. Задача — дальнейшими мероприятиями повышать качество чистоты и в СНТ, и в ИЖС, и в поселках, и в населенных пунктах, которые требуют особого внимания в летний период», — отметил губернатор.
Он обратил внимание, что именно в июне, июле и августе проблема становится наиболее заметной и острой, поэтому акцент будет сделан на усилении мер в этот сезон.