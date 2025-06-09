Андрей Воробьев поручил усилить безопасность на железной дороге в Подмосковье

За последние четыре года количество погибших на железной дороге в Подмосковье заметно снизилось. Это стало возможным благодаря масштабным работам по повышению безопасности на путях. Важность эффективных мер для снижения травматизма отметил губернатор Андрей Воробьев . Он рассказал, что эту работу намерены продолжить.

Ежегодно в Подмосковье вводят новые меры безопасности на железной дороге. Эту работу ведут органы власти, правоохранительные органы и РЖД. В регионе строит новые пешеходные переходы, устранят стихийные тропы через пути, устанавливают ограждения и внедрят технологичные решения. Среди них — видеокамеры с функцией распознавания лиц.

Андрей Воробьев поручил усилить меры безопасности и уделить особое внимание зацеперам — подросткам, которые забираются на крыши поездов.

«Эта тема чувствительная, особенно летом в Московской области, мы это все знаем, это звучит регулярно. Многие проводят отдых в коттеджных поселках, на дачах, у водоемов. У нас есть замечательные места, важно, чтобы эти места были безопасны», — отметил Воробьев.

Для повышения безопасности в Подмосковье планируют провести ряд дополнительных мероприятий — установить новые фонари и обустроить пешеходные переходы в наиболее опасных местах.