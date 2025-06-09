Андрей Воробьев поручил усилить безопасность на железной дороге в Подмосковье
За последние четыре года количество погибших на железной дороге в Подмосковье заметно снизилось. Это стало возможным благодаря масштабным работам по повышению безопасности на путях. Важность эффективных мер для снижения травматизма отметил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что эту работу намерены продолжить.
Ежегодно в Подмосковье вводят новые меры безопасности на железной дороге. Эту работу ведут органы власти, правоохранительные органы и РЖД. В регионе строит новые пешеходные переходы, устранят стихийные тропы через пути, устанавливают ограждения и внедрят технологичные решения. Среди них — видеокамеры с функцией распознавания лиц.
Андрей Воробьев поручил усилить меры безопасности и уделить особое внимание зацеперам — подросткам, которые забираются на крыши поездов.
«Эта тема чувствительная, особенно летом в Московской области, мы это все знаем, это звучит регулярно. Многие проводят отдых в коттеджных поселках, на дачах, у водоемов. У нас есть замечательные места, важно, чтобы эти места были безопасны», — отметил Воробьев.
Для повышения безопасности в Подмосковье планируют провести ряд дополнительных мероприятий — установить новые фонари и обустроить пешеходные переходы в наиболее опасных местах.