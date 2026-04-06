Андрей Воробьев поручил развивать цифровую трансформацию хозяйства в Подмосковье

В Подмосковье продолжается работа над повышением эффективности использования бюджетных средств и производительности труда в отраслевом хозяйстве. О том, как регион намерен экономить ресурсы и выполнять социальные обязательства, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе областная повестка выстраивалась с учетом сезонных вызовов и обратной связи от жителей. Теперь предстоит в интенсивном режиме реализовать намеченное.

Любой ремонт всегда доставляет неудобства, поэтому особенно важно не только своевременно запускать такие проекты, но и обеспечивать их качественное завершение.

«Мы должны в командах муниципальных, региональных максимально экономить, рачительно относиться к ресурсам, чтобы человек, который работает в том или ином направлении, занимался производительной работой. Для этого, учитывая и технологии, и наработки, нам очень важно не уставать от того, что позволяет людям повышать производительность, работать на результат», — отметил Андрей Воробьев.

Прогресс достижения KPI отслеживают при помощи дашборда эффективности. Каждый руководитель видит свой вклад, отраженный на едином табло. Это также дает региональному правительству возможность видеть сводную картину.

Подобный дашборд начал действовать и на уровне администраций муниципалитетов.

Цифровизация, искусственный интеллект и другие проекты цифровой трансформации позволяют ускорить процессы, повысить эффективность и переключить сотрудников на более приоритетные задачи.

Подмосковье уже внедряет решения, направленные на более рациональное использование бюджетных средств. При этом ключевым остается безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями в установленные сроки.

Такие подходы, по словам губернатора, соответствуют федеральной повестке, озвученной на уровне Госсовета. Акцент сделан на цифровую трансформацию, внедрение современных технологий и рост производительности труда как основу достижения целевых показателей, закрепленных в государственных указах.