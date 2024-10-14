Андрей Воробьев поручил подготовить дорожные службы к зиме

Дорожные службы активно готовятся к зиме в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить технику и обеспечить уборку контейнерных площадок в регионе.

Уборка контейнерных площадок зимой имеет свою специфику из-за снега и запаркованности дворов. Для обеспечения чистоты в регионе проведут большую работу с жителями. Воробьев отметил, что особую роль будет играть работа глав муниципалитетов и их взаимодействие с жителями.

«Еще раз отмечаю важность вовлеченности наших глав и общественников, потому что это всегда вопросы, связанные с неким ограничением, но без наведения порядка в микрорайонах каждый человек будет сталкиваться с неудобствами», — подчеркнул он.

К холодному сезону также подготовят дорожную технику. Она продолжит работу в рамках специальной цифровой системы для отслеживания эффективности каждой машины.

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