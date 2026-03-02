Андрей Воробьев поручил отремонтировать ямы на дорогах Подмосковья после зимы

Фото: На совещании с губернатором главной темой стала поддержка защитников Родины и их близких / Медиасток.рф

В Подмосковье готовятся к масштабным ремонтным работам на дорогах после зимы. О необходимости расставить приоритеты в этой работе, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Наряду с темой подтоплений на горизонте стоит вопрос, касающийся ямочного ремонта и ливневой канализации. Эта тема остается одной из важнейших.

Некоторые места подтоплений уже успешно ликвидировали, а другие внесли в план на текущий год.

«Еще раз обращаю внимание, что тема в логике большого количества снега также требует нашего внимания и больших восстановительных работ на муниципальных и региональных работах», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Руководству округов следует быть готовым к росту запросов на ремонт ям в ближайшие пару недель. Губернатор поручил обратить внимание на эту тему и грамотно расставить приоритеты.