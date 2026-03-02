Андрей Воробьев поручил очистить крыши домов в Подмосковье от сосулек и наледи

С наступлением весны в Подмосковье традиционно усиливается работа по очистке крыш. С них убирают наледь и сосульки, которые могут быть опасны для людей и автомобилей. Важность этой работы подчеркнул губернатор Андрей Воробьев .

Каждый второй многоквартирный жилой дом в Подмосковье имеет скатную кровлю. Это особенно опасно во время активного таяния снега. В этот период важно задействовать все силы, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий.

«Учитывая обилие снега, в перспективе мы будем говорить об угрозах подтопления. Но сегодня нужно разобраться с тем, что представляет угрозу для жизни, для безопасности. Ну и сохранить кровли домов, которые требуют особого внимания», — отметил Воробьев.

Еще одно важное направление работы весной — обеспечение проезда к мусорным бакам во дворах. В этом году расчистку усилили, благодаря чему удалось на 36% сократить жалобы.

«Надеюсь, что все эти мероприятия, задачи всем понятны, и несмотря на заметное сокращение жалоб, всегда есть, к чему стремиться», — добавил губернатор.