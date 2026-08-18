Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность школьных линеек 1 сентября

В Московской области завершается подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. О завершении ремонта, кадровом обеспечении и мерах безопасности 1 сентября рассказал на ВКС губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона напомнил, что учебный год начинается уже через две недели. В новом учебном году за парты в Подмосковье сядут 1,094 миллиона детей.

В этом году в эксплуатацию введут 15 новых школ. Кроме того, почти 50 учебных заведений распахнут двери после капитального обновления.

При развитии инфраструктуры область делает ставку на модернизацию действующих учреждений, а новые возводит в территориях с устойчивым ростом числа детей.

По государственной программе к 1 сентября планируется открыть восемь школ. Среди крупнейших объектов — образовательный комплекс на 2 450 мест в Котельниках, школа на 1 100 учеников в Лосино-Петровском и пристройка на 580 мест к школе № 16 в Подольске.

Количество студентов подмосковных колледжей увеличится с 97 тысяч в 2025 году до 107 тысяч. Для них капитально ремонтируют учреждения в Жуковском, Протвине, Химках, Воскресенске, Волоколамске и Кашире.

Важной темой остается и кадровый вопрос. Наиболее востребованы учителя математики, русского языка и литературы, а также начальных классов.

Особое внимание уделят в этом году безопасности торжественных линеек, которые посетят школьники и их семьи. Ожидается, что в первый класс в регионе пойдут около 97 тысяч детей.

«Мы должны этот день провести достойно, на все службы, на МВД традиционно в эти дни особая нагрузка. Также должны быть все меры обеспечены», — подчеркнул Андрей Воробьев.