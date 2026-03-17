Андрей Воробьев поручил МЧС подготовиться к паводку в Подмосковье

С наступлением весеннего тепла власти Московской области обращают особое внимание на профилактику подтоплений и обеспечение безопасного передвижения жителей и гостей по региону. О том, как проходит подготовка к паводку, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

После снежной и морозной зимы первостепенная задача — минимизировать риски подтоплений и обеспечить комфортную среду для жизни. Для этого необходимо уделить пристальное внимание состоянию рек, русла которых после холодов часто требуют расчистки.

Предполагается, что в этом году вскрытие рек произойдет раньше обычного — в двадцатых числах марта.

«Знакомая тема, особенно для округов, где требуется особое внимание. Наверное, самый заметный — это Луховицы, но не только», — отметил Андрей Воробьев.

В зоне повышенного риска находятся как крупные муниципалитеты, так и малые населенные пункты, а том числе в Раменском, Химках, Балашихе и Коломне.

Кроме того, пристальное внимание уделят садоводческим товариществам в Егорьевске, Воскресенске, Талдоме, Богородском, Истре и Солнечногорске.

Подтопления возможны и на территории особой экономической зоны «Дубна».

Там, где перемещение будет затруднено из-за паводка, организуют альтернативные маршруты и доставку катером

Ключевая нагрузка традиционно ляжет в этот период на Главное управление МЧС по Московской области, однако отраслевые министерства, главы округов, старосты и председатели СНТ также сделают все возможное для информирования и защиты населения.

Андрей Воробьев поручил как можно скорее проверить исправность систем водоотведения и сточных канав, а также расчистить береговые линии. Он также напомнил о необходимости оперативно реагировать на сигналы от жителей.