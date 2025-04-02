Андрей Воробьев: Подмосковье ввело новую меру помощи производителям детских товаров

Новую меру поддержки производителей детских товаров запустили в Подмосковье по программе «Импортозамещение». Компании могут получить льготные займы для приобретения оборудования и инжиниринговых услуг, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего в Подмосковье свыше 150 предприятий, которые выпускают детские товары. Благодаря новой поддержке они смогут получить льготный заем на сумму от 50 до 150 миллиона рублей на семь лет под 1% годовых.

Производителям игрушек, одежды, обуви и других изделии для детей в Подмосковье доступны и другие возможности. Так, благодаря региональной поддержке компания «Лебер» смогла подобрать место для строительства производственных площадок в Мытищах и Солнечногорске. В проект инвестировали более 500 миллионов рублей. На заводах будут выпускать детские площадки, которые уже активно поставляются в ОАЭ, Иорданию и Марокко.