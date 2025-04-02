Андрей Воробьев: Подмосковье ввело новую меру помощи производителям детских товаров

Новую меру поддержки производителей детских товаров запустили в Подмосковье по программе «Импортозамещение». Компании могут получить льготные займы для приобретения оборудования и инжиниринговых услуг, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Всего в Подмосковье свыше 150 предприятий, которые выпускают детские товары. Благодаря новой поддержке они смогут получить льготный заем на сумму от 50 до 150 миллиона рублей на семь лет под 1% годовых.
Производителям игрушек, одежды, обуви и других изделии для детей в Подмосковье доступны и другие возможности. Так, благодаря региональной поддержке компания «Лебер» смогла подобрать место для строительства производственных площадок в Мытищах и Солнечногорске. В проект инвестировали более 500 миллионов рублей. На заводах будут выпускать детские площадки, которые уже активно поставляются в ОАЭ, Иорданию и Марокко.
Регион также помог фабрике «Десятое Королевство» оптимизировать производство и обучить персонал. А производитель настольных игр из Лобни получил субсидию на покупку оборудования.
«В сфере детских товаров у нас работают более 10 тысяч человек — производят питание, одежду, обувь, средства гигиены, игрушки и игровые площадки. Узнать подробности о новой мере поддержке и подать заявку можно на сайте Фонда развития промышленности Подмосковья», — добавил губернатор.
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