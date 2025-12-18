Андрей Воробьев: Подмосковье вошло в топ лидеров России по экономическому росту

Экономика Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост. О том, как региону удается сохранять положительную динамику, рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Андрей Воробьев .

Ключевым фактором успеха он назвал именно вложения, которые в 2025 году составили 1,4 триллиона рублей.

«Экономика — всему голова, это понятно. Она дает возможности и по квалифицированной занятости, и по налогам, а значит, реализовывать масштабные проекты. Мы растем, и Москва, и Питер, и Подмосковье — тройка лидеров по экономическому росту и инвестициям», — отметил Андрей Воробьев.

Валовой региональный продукт за пять лет вырос с пяти триллионов до 12 триллионов рублей.

Это больше, чем в предыдущем, и это, конечно, радует. Это залог успеха. Значит, к нам в Подмосковье приходят новые предприятия или модернизируются существующие.

Так как Московская область не обладает значимыми природными ресурсами, для нее критически важна диверсифицированная экономика.

Особое внимание в регионе уделяют созданию индустриальных парков с готовыми помещениями для производств. Сейчас их восемь.

«И инвесторы, которые заняты в радиоэлектронике, в химической промышленности, реализуют свои проекты. Поэтому наша задача — дополнительно позаботиться о кадрах в этих индустриальных парках», — пояснил Андрей Воробьев.

Для этого рядом с производствами создают колледжи, где будущие специалисты могут получить профессию непосредственно на рабочих местах.

Губернатор подчеркнул, что развитие экономики остается одним из ключевых приоритетов для Подмосковья