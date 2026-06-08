Андрей Воробьев: Подмосковье усилит диалог с жителями в предвыборный период

В Подмосковье стартует активный этап подготовки к осенним выборам, который будет сочетаться с реализацией ключевых региональных программ и традиционной работой по подготовке к зимнему периоду. О важности прямого диалога с жителями и необходимости подробно рассказывать о результатах работы рассказал на еженедельном совещании в режиме ВКС губернатор Андрей Воробьев .

По словам главы региона, предстоящие месяцы станут важным периодом не только для органов власти и муниципальных команд, но и для всех, кто участвует в общественно-политической жизни региона.

«Это разговор с жителями, что мы сделали, почему житель должен доверить нам свой голос, свое настоящее и будущее, какие, где, с кем встречи должны пройти. На какие вопросы мы должны быть готовы ответить, что по ресурсам будет реализовано сегодня и в среднесрочной перспективе», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что каждый глава муниципалитета и каждый кандидат должны четко понимать свою программу действий и уметь аргументированно рассказать жителям о развитии территории, за которую они отвечают. Речь идет как о региональных, так и о муниципальных программах, реализация которых напрямую влияет на качество жизни людей.

Отдельное внимание глава региона уделил роли общественного актива. По его словам, важную поддержку в работе с жителями оказывают волонтеры, представители образовательной сферы, здравоохранения, промышленности и других отраслей. Именно эти люди хорошо знают запросы своих территорий и помогают выстраивать эффективную обратную связь.

Воробьев напомнил, что выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября, и подчеркнул важность максимальной вовлеченности всех участников политического процесса в течение летних месяцев. Координацией этой работы займется партийный штаб, который также будет помогать в решении и разъяснении наиболее актуальных и чувствительных для жителей вопросов.