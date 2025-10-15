Андрей Воробьев: Подмосковье получит еще 144 новых автобуса в этом году
Компания «Мострансавто» получила еще 20 новых автобусов ЛиАЗ. Они выйдут на маршруты в Балашихе, Подольске, Орехово-Зуеве и других муниципалитетах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Новые автобусы выйдут на линии там, где обновление транспорта было наиболее востребовано. Всего в этом году в регионе будут курсировать 428 новых машин, из которых 264 уже работают на маршрутах. Еще 144 поступят до конца ноября.
За последние три года пассажиропоток в Подмосковье увеличился на 20%. В этом году прирост составил еще 5%. Для эффективной работы общественного транспорта автопарк регулярно обновляют. Это делает поездки более комфортными.
Новые маршруты запускают по самым важным направлениям — к станциям МЦД, метров и вокзалам. Кроме того, в транспортную отрасль продолжают внедрять современные технологии и инновации: системы «антисон», электронные путевые листы и многое другое.
«Сегодня на маршрутах Подмосковья — около восьми тысяч автобусов и более 15 тысяч водителей. Мы делаем все, чтобы эта система работала четко, надежно», — написал Воробьев в Telegram-канале.