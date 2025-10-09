Андрей Воробьев: Подмосковье нарастило экспорт продукции АПК на 21% за год
Экспортная деятельность остается одним из ключевых приоритетов для Подмосковья. О значительных успехах в этой сфере и перспективных направлениях развития рассказал губернатор Андрей Воробьев.
За первые девять месяцев 2025 года доля продукции агропромышленного комплекса в экспорте Московской области достигла почти 20%.
«Больше всего поставляем молочную и мясную продукции, напитки, переработанные фрукты, овощи и орехи. Большая часть (67%) уходит в страны СНГ», — рассказал Андрей Воробьев.
Особенно важно, что регион впервые занял первое место в России по средней цене за тонну экспорта, которая составила две тысячи долларов.
Динамика предыдущих лет подтверждает устойчивый рост: в 2024 году объем экспорта агропромышленного комплекса увеличился на 15%, составив почти 2,3 миллиарда долларов, а физический вес поставок вырос на 24%, составив 1,47 миллиона тонн.
Текущий год показывает еще более высокие темпы — за отчетный период отгружено продукции на 1,72 миллиарда долларов, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
«Мы делаем ставку не на сырье, а на продукты глубокой переработки: мороженое, колбасы, детское питание и другие. Это значит, что на производствах создается больше рабочих мест и растет добавленная стоимость», — уточнил губернатор.
Важным элементом экспортной инфраструктуры стала логистика. Через «сухие порты», расположенные в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске, проходит четверть всех контейнерных грузов страны, что позволяет ускорить доставку товаров за рубеж.