Андрей Воробьев: Подмосковье нарастило экспорт продукции АПК на 21% за год

Экспортная деятельность остается одним из ключевых приоритетов для Подмосковья. О значительных успехах в этой сфере и перспективных направлениях развития рассказал губернатор Андрей Воробьев .

За первые девять месяцев 2025 года доля продукции агропромышленного комплекса в экспорте Московской области достигла почти 20%.

Особенно важно, что регион впервые занял первое место в России по средней цене за тонну экспорта, которая составила две тысячи долларов.

«Больше всего поставляем молочную и мясную продукции, напитки, переработанные фрукты, овощи и орехи. Большая часть (67%) уходит в страны СНГ», — рассказал Андрей Воробьев.

Динамика предыдущих лет подтверждает устойчивый рост: в 2024 году объем экспорта агропромышленного комплекса увеличился на 15%, составив почти 2,3 миллиарда долларов, а физический вес поставок вырос на 24%, составив 1,47 миллиона тонн.

Текущий год показывает еще более высокие темпы — за отчетный период отгружено продукции на 1,72 миллиарда долларов, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.