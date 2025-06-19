Андрей Воробьев: Подмосковье и «Билайн» усилят сотрудничество в сфере технологий

Московская область и «Билайн» намерены продолжать сотрудничать в сфере информационных технологий. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2025 подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Губернатор отметил, что с компанией регион сотрудничает очень давно, а договоренность открывает новые возможности взаимодействия.

«Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов. Во-вторых, реализуем ряд проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медицинских услуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях», — сказал Воробьев.

Совместными усилиями планируется создать единую цифровую систему на основе ИИ для врачей-онкологов. В ней объединят исследования 58 лабораторий с возможностью удаленного доступа. Это должно ускорить и повысить точность диагностики, а также решить вопрос кадрового дефицита.

Генеральный директор «Билайна» отметил, что соглашение — вполне логичный шаг после многих лет работы в регионе.

«Мы видим значительный потенциал в разработке технологических решений для автоматизации инфраструктуры Московской области и ее населенных пунктов, что поспособствует дальнейшему росту качества жизни жителей. „Билайн“, со своей стороны, направляет ресурсы на создание „умных“ продуктов и модернизацию собственных сетей связи», — подчеркнул Сергей Анохин.

Также Анохин добавил, что компания готова делиться опытом внедрения сервисов и повышать инвестиционную привлекательность не только Московской области, но и других регионов.

Напомним, что «Билайн» предоставляет более 70 видов услуг для частных клиентов и бизнеса, входит в топ-4 игроков телекоммуникационного рынка. У компании лучший сотовый ретейл с 5000 салонами. Большая часть клиентов оператора имеют доступ к 4G. Сейчас «Билайн» готовится к запуску 5G-ready сети связи.