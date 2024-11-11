Андрей Воробьев: почти 1000 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году

Почти тысяча детей-сирот получат жилищные сертификаты и квартиры в Подмосковье в этом году. Регион стал первым в стране, где такую поддержку предоставляют с 18, а не с 23 лет. Всего с 2012 года по программе выдали 8,5 тысячи квартир, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В этом году сироты получат 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры. Регион стал лидером по этой работе в России, отметил губернатор.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тысячи квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — заявил он.

Стоимость сертификатов рассчитывается из средней стоимость квадратного метра в конкретном округе. Минимальный размер жилья при этом составляет 27 квадратных метров. Квартиры сразу оформляют в собственность.