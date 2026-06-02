Андрей Воробьев поблагодарил тренеров Подмосковья за вклад в развитие детей

Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка наставников, работающих с детьми, остаются важными направлениями социальной политики Подмосковья. О роли тренеров в воспитании подрастающего поколения рассказал в своем традиционном обращении к жителям губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона выразил признательность воспитателям, тренерам и наставникам, которые не только помогают детям добиваться высоких результатов, но и формируют у них характер, дисциплину и стремление к улучшению показателей.

В качестве примера губернатор привел Чехов, где активно развивают спорт. Имеют большое значение различные спортивные направления, включая бокс, синхронное плавание, гандбол и хоккей. Андрей Воробьев отметил большой вклад тренерских коллективов, которые помогают юным спортсменам раскрывать потенциал и достигать успехов.

Отдельно глава региона рассказал о выдающихся наставниках из других муниципалитетов Подмосковья. Так, в Можайске тренер Владимир Нагулин сумел создать сильную школу борьбы, где сегодня занимаются около 600 детей.

В Реутове работает вратарская школа под руководством Вячеслава Чанова — наставника известного российского футболиста Игоря Акинфеева. В Орехово-Зуеве значительную работу с подрастающим поколением ведет тренер Иван Федулов, посвятивший свою профессиональную деятельность развитию детского спорта.

«У нас 400 ФОКов, у нас школьная лига. Спорт имеет большое значение. Когда эта инфраструктура не просто есть, а в ней есть такие, как вы, то это совершенно другие результаты», — заметил губернатор.

Андрей Воробьев также отметил растущий интерес жителей старшего возраста к спортивным и социальным программам. Многие объекты в первой половине дня используют для проведения проекта «Добрые часы» и других социально значимых мероприятий.

Спрос на такие форматы продолжает увеличиваться, поэтому власти намерены и дальше развивать возможности для активного и здорового образа жизни жителей всех возрастов.