Андрей Воробьев: парки и музеи подготовили программы для жителей Подмосковья

Парки Московской области подготовили для жителей и гостей спортивные, игровые и культурные программы в воскресенье. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Выходные в Подмосковье — отличный повод отдохнуть, собрать семью и отправиться гулять», — отметил он.

В парке «200 лет Егорьевску» и лесопарке «Городской лес» в Домодедово организуют забеги, а в парке «Авангард» Электростали — соревнования по игре в шашки. В Раменском городском парке можно посетить веселые старты, детскую велотрассу, мастер-класс «Мастерим своими руками» и ретро-танцы.

Жителям Химок представят музыкальную и анимационную программу. Она будет проходить в парке Величко. В Ногинске состоится необычное культурное мероприятие под названием «Ремесла, промыслы и домостроение Древней Руси».

В Можайске в выходной семьи могут поучаствовать в спортивной программе «Птичий переполох», играх «Весну закликаем», а также мастер-классе «Жаворонки».

В Подмосковье также пройдет несколько культурных мероприятий, на которых можно ознакомиться с работами художников и мастеров-миниатюристов. В Звенигородском манеже в Одинцовском округе открылась выставка «Рерих. В поисках „небесного Звенигорода“, а в музее-заповеднике А. П. Чехова „Мелихово“ — „Левитан и Чехов: поэтика пейзажа“.

Еще одна временная экспозиция проходит в Истре. В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй».