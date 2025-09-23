Андрей Воробьев: отопление в жилых домах Подмосковья начнут включать 29 сентября

В Подмосковье во вторник, 23 сентября, стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут в детские сады, школы и больницы, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Обеспечение комфортных условий для детей, а также пациентов медицинских учреждений в приоритете для властей.

«Пробные топки, которые мы запустили 15 сентября, показали готовность систем. У нас в регионе 2776 котельных. За первую неделю мы проверили 78% из них. Еще подготовку 606 котельных проверим на этой неделе», — рассказал глава региона.

Особое внимание уделяют новой инфраструктуре. В 2025 году в Подмосковье строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.