Андрей Воробьев: отопление в жилых домах Подмосковья начнут включать 29 сентября
В Подмосковье во вторник, 23 сентября, стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут в детские сады, школы и больницы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Обеспечение комфортных условий для детей, а также пациентов медицинских учреждений в приоритете для властей.
«Пробные топки, которые мы запустили 15 сентября, показали готовность систем. У нас в регионе 2776 котельных. За первую неделю мы проверили 78% из них. Еще подготовку 606 котельных проверим на этой неделе», — рассказал глава региона.
Особое внимание уделяют новой инфраструктуре. В 2025 году в Подмосковье строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.
Речь идет о крупнейшей программе модернизации в России.
«Теперь важно успеть подключить тепло до похолодания. По прогнозам, уже к концу недели днем будет около +10 градусов, ночью — +3… +4 градуса, а 27 сентября возможен снег. Поэтому сегодня начинаем запуск тепла в соцучреждениях, а с 29 сентября по 1 октября начнем подачу в жилые дома», — пояснил Андрей Воробьев.
Сейчас специалисты выравнивают давление в сетях и устраняют мелкие неполадки, чтобы теплоснабжение было стабильным.