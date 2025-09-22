Андрей Воробьев: отопление в школах Подмосковья начнут включать с 23 сентября

В Московской области 15 сентября начались пробные топки. О мероприятиях, которые необходимы для проверки готовности котельных и теплосетей к началу отопительного сезона, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Уже скоро в Подмосковье ожидается похолодание, поэтому власти приняли решение включить батареи в детских садах, школах и больницах уже на этой неделе, а с 29 сентября по 1 октября позже — и в жилых многоквартирных домах.

«Неделю назад мы начали проводить пробные топки. Их смысл в том, чтобы заполнить все сети теплоносителем, провести опрессовку, запустить котельные, проверить газовое оборудование и насосы», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, этот процесс своевременный, несмотря на летнюю погоду в регионе.

«Пробные топки показывают все уязвимые места, все нюансы при запуске отопления в осенне-зимний период. Это необходимость, мы комплексно подошли к данному вопросу. Уже завершился первый этап», — подчеркнул губернатор.

Сейчас в регионе работают 2776 котельных, на 78% из которых пробные топки уже провели. На текущей неделе они завершатся еще на 606 объектах.

Специалисты тщательно проверяют работу котлов, насосов, систем безопасности и автоматики, а также при необходимости вносят корректировки.

«Несмотря на то, что сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание — по прогнозам к концу недели температура опустится до +10 градусов днем и до +3... +4 ночью. А 27 сентября ожидается выпадение осадков в виде снега», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.