Андрей Воробьев: очистные сооружения в селе Протекино капитально отремонтировали
Очистные сооружения в зарайском селе Протекино капитально отремонтировали. Они обслуживают почти 700 человек, восемь жилых домов, школу, дом культуры и фельдшерский здравпункт. Объект посетил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил важность ремонта систем ЖКХ в небольших населенных пунктах.
«Как правило, когда есть газ, электричество, дорога, очистные — поселки, малые города развиваются. И для нас это важный элемент работы», — отметил глава региона.
По словам губернатора, очистные сооружения важно обновлять не только в крупных городах, но и в небольших деревнях. Так, объект в селе Протекино отремонтировали по просьбам жителей.
«Сооружения переводим в автоматический режим, они надежно выполняют полный цикл очистки по современным требованиям. Появилась функция доочистки воды, которой не было раньше», — добавил Воробьев.
Сооружения в селе Протекино построили в 1974 году. Как рассказал главный инженер «ЕСКХ Зарайского района» Николай Якунин, за это время системы сильно износились и требовали ремонта. Там восстановили аэротенки, аэролифты, добавили доочистку и ультрафиолет. При этом объект работает автономно — специалисты следят за ним в диспетчерском пункте через камеры видеонаблюдения.
«Если случится, например, отключение электроэнергии, то здесь стоит дополнительный генератор, который запустит весь процесс заново без каких-либо сбоев. И бактерии, которые непосредственно работают в аэротенках, соответственно, не погибнут», — добавил он.
Всего в Зарайске проживают 37 тысяч человек. Там работают 17 очистных сооружений и 55 водозаборных узлов. Сейчас ВЗУ строят в деревне Летуново, а в селах Чулки-Соколово и Макеево, деревнях Иванчиково, Мендюкино и Летуново ремонтируют трубы. Работы завершат в этом году.
В период с 2026 по 2028 в округе запланировали построить еще 15 водозаборных узлов и отремонтировали 16 очистных сооружений. Еще 12 мероприятий проведут на сетях по инвестпрограммам до 2027 года.