Андрей Воробьев: очистные сооружения в селе Протекино капитально отремонтировали

Очистные сооружения в зарайском селе Протекино капитально отремонтировали. Они обслуживают почти 700 человек, восемь жилых домов, школу, дом культуры и фельдшерский здравпункт. Объект посетил губернатор Андрей Воробьев . Он отметил важность ремонта систем ЖКХ в небольших населенных пунктах.

«Как правило, когда есть газ, электричество, дорога, очистные — поселки, малые города развиваются. И для нас это важный элемент работы», — отметил глава региона.

По словам губернатора, очистные сооружения важно обновлять не только в крупных городах, но и в небольших деревнях. Так, объект в селе Протекино отремонтировали по просьбам жителей.

«Сооружения переводим в автоматический режим, они надежно выполняют полный цикл очистки по современным требованиям. Появилась функция доочистки воды, которой не было раньше», — добавил Воробьев.