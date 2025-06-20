Андрей Воробьев обсудил возможности расширения сотрудничества с Роскосмосом на ПМЭФ

В Подмосковье разрабатывают и создают технику для ракетостроения, а также готовят и координируют работу космонавтов. В области работают свыше 20 предприятий Роскосмоса. Дальнейшее сотрудничество на полях ПМЭФ обсудили губернатор Андрей Воробьев и глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Предприятия Роскосмоса производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны», — сказал губернатор.

В Подмосковье работают важные предприятия космической отрасли. Это завод, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Это НПО Лавочкина в Химках, РКК «Энергия» в Королеве, а также центр подготовки космонавтов и многое другое. Роскосмос производит в Московской области космические корабли и спутники, двигатели ракет. Сейчас в этой отрасли работают более 30 тысяч жителей.

«Мы стараемся поддерживать тех, кто выбрал такие сложные и ответственные профессии. Например, с 2016 года 145 сотрудников получили субсидии на приобретение жилья по региональной программе „Социальная ипотека“», — сказал Воробьев.

Всего на территории Подмосковья работают 23 предприятия, которые входят в состав Роскосмоса. Как отметил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов, регион всегда был важным стратегическим партнером.

«Московская область всегда была нашим стратегическим партнером, поскольку на территории региона расположены ключевые предприятия ракетно-космической отрасли. Хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за системную поддержку инициатив госкорпорации», — сказал он.