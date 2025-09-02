Сегодня 12:55 «Уверен, жители это почувствуют». Андрей Воробьев — о ремонте проселочных дорог в Подмосковье Андрей Воробьев: еще более тысячи проселочных дорог отремонтируют в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Щебеночные и грунтовые дороги важны для жителей многих деревень и поселков Подмосковья. В ближайшие два года в регионе отремонтируют более тысячи таких объектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Большую программу по модернизации проселочных дорог ведут в Подмосковье. В этом году в нее вошло более 480 объектов, а в следующем — еще 539. По словам губернатора, бюджет на модернизацию таких объектов увеличили до 1,5 миллиарда рублей. «Считаем эту работу важной, знаем, что у жителей такой запрос есть. Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться. Я уверен, жители это почувствуют», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Так, инфраструктуру улучшат в деревне Мендюкино под Зарайском, где активно строят дома для многодетных семей. В этом году там обновят четыре дороги, в следующем — еще пять. Это улучшит условия жизни 250 семей. «Мы видим, что большие деньги выделяются на развитие инфраструктуры, в том числе на ремонт дорог, что для нас очень важно. Дети теперь могут кататься и на самокатах, и на велосипедах, и на роликовых коньках. Да и вообще вся территория благоустраивается, детских площадок появляется все больше», — рассказала староста деревни Екатерина Жукова.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в Зарайске в этом году планируют отремонтировать 12 проселочных дорог общей протяженностью 7,8 километра. Работы уже прошли на Советской улице в деревне Карино, а также в Малом Еськино и Дятлово-2. В следующем году модернизируют еще 14 объектов. Всего в этом году в Подмосковье обновят 1,5 тысячи участков дорог общей протяженностью около 1,5 тысячи километров. Узнать о программе больше можно по ссылке.