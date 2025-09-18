«Добрые люди с большим сердцем». Андрей Воробьев — о приемных семьях в Подмосковье
Андрей Воробьев напомнил о поддержке приемных семей в Подмосковье
В подмосковной деревне Райсеменовское проживают 12 многодетных семей, в которых воспитывают 88 приемных ребят с особенностями здоровья. Более 30 из них — инвалиды. Для них построили комфортные дома со всей необходимой мебелью и техникой. С одной из семей встретился губернатор Андрей Воробьев.
Рядом с семейным городком в деревне Райсеменовское находится детский сад, школа, а также образовательный центр «Абсолют» для ребят с особенностями здоровья. Там работает служба сопровождения приемных семей, где оказывают психологическую и социальную помощь.
«Хочется поблагодарить приемных родителей, потому что это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей. Это очень непросто, как мне кажется», — сказал губернатор.
За время существования городка 211 детей устроили в 25 приемных семей. Так, Светлана Быкова и Сергей Кочетков взяли на попечение восемь ребят. Все они обучаются в школе «Абсолют», занимаются цирковым искусством, спортом и творчеством. Дети рассказали Андрею Воробьеву о своих успехах и увлечениях.
Еще 12 лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сейчас все они закрыты, а 99% сирот воспитываются в приемных семьях. Ежегодно родителей обретают порядка двух тысяч ребят. Пока подходящую семью не найдут, дети находятся в специализированных центрах, где с ними работают психологи и педагоги.
В Московской области работают 48 школ приемных родителей, где проводят подготовительные курсы. Жителям дают знания по психологии и педагогике. Узнать о них больше можно по ссылке.
Комплексную помощь семьям оказывают в 50 службах сопровождения.