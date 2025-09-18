В подмосковной деревне Райсеменовское проживают 12 многодетных семей, в которых воспитывают 88 приемных ребят с особенностями здоровья. Более 30 из них — инвалиды. Для них построили комфортные дома со всей необходимой мебелью и техникой. С одной из семей встретился губернатор Андрей Воробьев .

Рядом с семейным городком в деревне Райсеменовское находится детский сад, школа, а также образовательный центр «Абсолют» для ребят с особенностями здоровья. Там работает служба сопровождения приемных семей, где оказывают психологическую и социальную помощь.

«Хочется поблагодарить приемных родителей, потому что это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей. Это очень непросто, как мне кажется», — сказал губернатор.

За время существования городка 211 детей устроили в 25 приемных семей. Так, Светлана Быкова и Сергей Кочетков взяли на попечение восемь ребят. Все они обучаются в школе «Абсолют», занимаются цирковым искусством, спортом и творчеством. Дети рассказали Андрею Воробьеву о своих успехах и увлечениях.