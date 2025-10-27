Подмосковье ведет большую работу по модернизации системы теплоснабжения. Всего в этом году в план вошли 499 котельных, ЦТП и участков сетей. Эти работы завершат до 15 декабря, а к началу зимы в регионе заключат контракты для нового цикла модернизации в 2026 году, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего в этом году в программу вошли почти 500 объектов. На 121 из них работы еще продолжаются — их завершат в середине декабря. После ремонта сетей на участках проводят благоустройство. По стандарту вернуть территории прежний вид должны в течение 30 дней.

«Мерилом нашей большой программы являются жалобы. На днях мы с коллегами анализировали их динамику. У нас заметное, 37-45% снижение по сравнению с предыдущими периодами. Это хороший результат. Это значит, мы ремонтируем и модернизируем то, что давало беспокойство», — отметил Воробьев.

Подмосковье уже начало подготовку к новому циклу работ в следующем году. Контракты на ремонт заключат до 1 декабря, чтобы подрядчики могли приступить к работам сразу после наступления тепла.

«Очень надеюсь, что и программа 2025 года, и меньшая, но не менее важная, 2026-го, добавит нам надежности теплоснабжения и водоснабжения. Все это — элементы крайне важные для каждой семьи и каждого человека», — добавил губернатор.