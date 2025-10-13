Андрей Воробьев: новый стандарт работы диспетчерских служб внедрят в Подмосковье

Андрей Воробьев проверил работу диспетчерского центра "Мытищинской теплосети"
Фото: Андрей Воробьев проверил работу диспетчерского центра "Мытищинской теплосети"/Медиасток.рф

Современные технологии все активнее внедряют в коммунальную сферу Подмосковья. О том, как в Подмосковье меняется работа аварийно-диспетчерских служб, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В разных муниципалитетах уже активно реализуют масштабные проекты по обновлению систем.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы диспетчерская служба, оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что новая система позволит не только быстрее устранять неполадки, но и предотвращать их появление.

Губернатор поручил сделать предупреждение аварий и их оперативную ликвидацию региональным стандартом.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте