Сегодня 10:54 Андрей Воробьев: новый корпус перинатального центра откроют в Видном в 2027 году 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

Дети

Беременность

Больницы

Андрей Воробьев

Врачи

Медицина

Видное

В Видном функционирует перинатальный центр, играющий важнейшую роль в оказании помощи будущим матерям и младенцам не только из Подмосковья, но из других регионов России. О начале строительства нового корпуса медицинского учреждения и его будущем оснащении рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вместе с врачами Видновского перинатального центра глава региона принял участие в закладке первого камня здания. Строительство проведут в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Многие едут сюда рожать, потому что здесь работают настоящие профессионалы. Они спасают деток в самых разных, в том числе сложных случаях», — отметил Андрей Воробьев. Новое здание на 200 мест планируют открыть в 2027 году, что позволит увеличить мощности центра почти вдвое. В новом корпусе разместят отделения патологии беременности, акушерское отделение, реанимационные блоки для матерей и новорожденных, а также кабинеты для проведения магнитно-резонансной томографии и ультразвуковых исследований экспертного класса.

«В следующем году будем отмечать 40-летие рождения первого ребенка в этом здании, в котором нам, безусловно, уже тесно. Когда-то здесь было 600, 900 родов в год, а в последнее время рождается шесть тысяч младенцев ежегодно», — рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

Воробьев выразил благодарность коллективу центра, который возглавляет Тамара Белоусова, за спасенные жизни и помощь пациентам. В учреждении работает команда профессионалов, среди которых четыре доктора медицинских наук и 10 кандидатов. «Мы конкурируем с ведущими клиниками. Это все благодаря вам — врачам, консультированию на этапе вынашивания ребенка, технологиям, оборудованию. Я хочу вас поблагодарить, мы вами очень дорожим», — подчеркнул глава региона. Андрей Воробьев также встретился с врачами центра и роженицами. Он поздравил молодых матерей и передал им подарочные наборы «Я родился в Подмосковье».