Андрей Воробьев: новый корпус перинатального центра откроют в Видном в 2027 году

Фото: Александра Степанова

В Видном функционирует перинатальный центр, играющий важнейшую роль в оказании помощи будущим матерям и младенцам не только из Подмосковья, но из других регионов России. О начале строительства нового корпуса медицинского учреждения и его будущем оснащении рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вместе с врачами Видновского перинатального центра глава региона принял участие в закладке первого камня здания. Строительство проведут в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
1/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
2/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
3/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
4/4

«Многие едут сюда рожать, потому что здесь работают настоящие профессионалы. Они спасают деток в самых разных, в том числе сложных случаях», — отметил Андрей Воробьев.

Новое здание на 200 мест планируют открыть в 2027 году, что позволит увеличить мощности центра почти вдвое. В новом корпусе разместят отделения патологии беременности, акушерское отделение, реанимационные блоки для матерей и новорожденных, а также кабинеты для проведения магнитно-резонансной томографии и ультразвуковых исследований экспертного класса.

«В следующем году будем отмечать 40-летие рождения первого ребенка в этом здании, в котором нам, безусловно, уже тесно. Когда-то здесь было 600, 900 родов в год, а в последнее время рождается шесть тысяч младенцев ежегодно», — рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Фото: Александра Степанова
1/5
Фото: Александра Степанова
2/5
Фото: Александра Степанова
3/5
Фото: Александра Степанова
4/5
Фото: Александра Степанова
5/5

Воробьев выразил благодарность коллективу центра, который возглавляет Тамара Белоусова, за спасенные жизни и помощь пациентам. В учреждении работает команда профессионалов, среди которых четыре доктора медицинских наук и 10 кандидатов.

«Мы конкурируем с ведущими клиниками. Это все благодаря вам — врачам, консультированию на этапе вынашивания ребенка, технологиям, оборудованию. Я хочу вас поблагодарить, мы вами очень дорожим», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев также встретился с врачами центра и роженицами. Он поздравил молодых матерей и передал им подарочные наборы «Я родился в Подмосковье».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте