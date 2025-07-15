Андрей Воробьев: очистные сооружения в Дубне построят к 2028 году

Очистные сооружения построят в Левобережном районе Дубны. Они создадут условия для развития особой экономической зоны, а также возможности для возведения жилых домов. Работы проведут в три этапа, первый из которых завершат к 2028 году, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Новые очистные сооружения позволят нарастить мощность устаревших более чем в 1,5 раза. Они будут обслуживать 74 тысячи человек.
В ходе первого этапа работ, к августу 2028 года, запустят новый комплекс мощностью 26 тысяч кубометров в сутки.
«В нем будут использовать самые передовые решения для очистки и обеззараживания сточных вод с автоматизированным управлением. Это также положительно скажется на экологии Волги», — написал губернатор в Telegram-канале.
В ходе второго этапа строительства мощность комплекса повысят до 36 тысяч кубометров в сутки, а в ходе третьего на месте старых частей сооружения установят новые.
Всего в Подмосковье уже построили 15 очистных сооружений, еще 11 находятся в работе и восемь — на этапе проектирования.
«В этом году завершим реконструкцию очистных в Лыткарине, Солнечногорске, Коломне, Богородском округе и Зарайске», — добавил Воробьев.
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