Андрей Воробьев: очистные сооружения в Дубне построят к 2028 году

Очистные сооружения построят в Левобережном районе Дубны. Они создадут условия для развития особой экономической зоны, а также возможности для возведения жилых домов. Работы проведут в три этапа, первый из которых завершат к 2028 году, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Новые очистные сооружения позволят нарастить мощность устаревших более чем в 1,5 раза. Они будут обслуживать 74 тысячи человек.

В ходе первого этапа работ, к августу 2028 года, запустят новый комплекс мощностью 26 тысяч кубометров в сутки.

«В нем будут использовать самые передовые решения для очистки и обеззараживания сточных вод с автоматизированным управлением. Это также положительно скажется на экологии Волги», — написал губернатор в Telegram-канале.