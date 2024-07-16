Андрей Воробьев: новые арт-объекты откроют в парке Малевича на этой неделе

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Новые арт-объекты откроют в парке Малевича в Одинцове в эту среду. Ознакомиться с экспозицией поможет специальный аудиогид, рассказал губернатор Московском области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

На территории парка Малевича также заработают новые детские и спортивные площадки, а со стороны села Ромашково откроется новый вход, рассказал губернатор.

В ближайшее время в регионе завершат благоустройство еще нескольких территорий. Так, смотровую площадку, сцену и амфитеатр уже установили в Центральном парке в Лобне. На территории появились места для выгула собак и аттракционы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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В ближайшие две недели завершится второй этап благоустройства Дубровицкого лесопарка в Подольске. Там уже открыли пункт проката, спортивную школу и кафе, а также места для занятий спортом.

«Слева от спортивных трасс обустроим дорожки со специальным покрытием, установим детские площадки и увеличим парковку», — заявил Воробьев.

В течение двух недель жители также смогут увидеть обновленный лесопарк «Волкуша» в Лыткарине, где появятся лыжероллерная трасса, площадка для игры в мини-футбол и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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