Андрей Воробьев: нормативы накопления ТКО в Подмосковье пересмотрят в 2026 году

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов пересмотрят в Подмосковье до 1 июля 2026 года. Благодаря проводимой программе в регионе станет еще чище. Эту тему губернатор Андрей Воробьев вынес на обсуждение на заседании областного правительства.

По решению федерального правительства все регионы пересмотрят нормативы ТКО до 1 июля 2027 года. Подмосковье взяло на себя обязательства провести эту процедуру досрочно — в 2026 году. Сейчас этот вопрос прорабатывают с профильным министерством, а также главами округов, предпринимателями и регоператорами.

Губернатор отметил, что в регионе уже реализуют большую программу по улучшению процесса утилизации мусора. Она уже дала заметные результаты.

«Игорь Даниленко сегодня подробно проанализирует и расскажет нам, какие следующие мероприятия, какие принципы будут дальше реализованы с целью эту тему сопровождать. Ее ни в коем случае нельзя отпускать. Мы считаем важным сегодня вынести этот вопрос на доклад», — сказал Воробьев.