Андрей Воробьев назвал Подмосковье лидером России по средней цене экспорта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса стал одним из ключевых факторов роста экономики Московской области. О высоких качественных показателях и технологических решениях рассказал губернатор Андрей Воробьев на пленарном заседании 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

За девять месяцев 2025 года на долю продукции агропромышленного комплекса Подмосковья пришлось около 20% всего регионального экспорта.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в области активно развивают логистическую инфраструктуру, включая «сухие порты» в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске, через которые сегодня проходит четверть всех контейнерных грузов России.

Важный показатель — добавленная стоимость. По средней цене экспортируемой продукции Подмосковье сейчас занимает первое место в России. Этот показатель составляет около двух тысяч долларов за тонну, что позволило региону обогнать Камчатский край и Приморье.

Губернатор пояснил, что такого результата удалось достичь за счет повсеместной цифровизации. Это касается производства, планирования закупок, складской логистики, финансового контура и обеспечения полной прозрачности всей цепочки производства.

В качестве примера Андрей Воробьев привел компанию «Черкизово», где внедрили систему «Индустрия 4.0» с роботизированными линиями, искусственным интеллектом для контроля качества и сквозными данными.