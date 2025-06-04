Андрей Воробьев: научным специалистам Подмосковья вручили жилищные сертификаты

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье почти 10 лет. Благодаря ей научные сотрудники, ученые и работники ОПК могут получить сертификат на покупку жилья. За это время помощь в приобретении квартир регион оказал 800 специалистам. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале .

В этот раз сертификатами удостоили четырех исследователей.

Одной из обладательниц стала младший научный сотрудник Всероссийского НИИ фитопатологии Виктория Федотова. Она исследует, как биостимулятор, изготовленный из картофельных отходов, влияет на рост растений и степень их устойчивости к грибковым заболеваниям. Добавку будут применять в предпосевной обработке семян в регионе.

А вот, например, Максим Новиков, инженер в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова в Ленинском районе, занимается проведением испытаний самолетов. Он измеряет уровень шума и звукового удара на земле. Эти исследования необходимы для разработки мер по защите окружающей среды.

Еще одна исследовательница, инженер-технолог первой категории НПП «Исток» имени Шокина во Фрязине Юлия Азаренко, участвует в производстве малошумящих приемников радиолокационных комплексов. Она совершенствует процессы выпуска и придумывает новые решения для устройств.

Денис Потапов, занимающий должность инженера в Научно-экспериментальном отделе многоцелевого детектора MPD Объединенного института ядерных исследований в Дубне, трудится над созданием системы дистанционного управления детектора и синхронизации его компонентов. Помимо этого, специалист также задействован в производстве электронной аппаратуры.

Губернатор Подмосковья напомнил, что ежегодно поддержку получают 29 молодых ученых и 28 сотрудников оборонно-промышленных предприятий. Регион покрывает половину стоимости их жилья и ежемесячно погашает основную сумму кредита в течение 10 лет. Участники программы обязаны выплачивать лишь проценты.