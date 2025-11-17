Андрей Воробьев напомнил слагаемые высокого качества жизни в Подмосковье

Все жалобы жителей в Подмосковье получают незамедлительную реакцию профильных ведомств. Отраслевые специалисты разбирают каждый конкретный случай и помогают решать возникшие проблемы по установленным алгоритмам. Губернатор Андрей Воробьев отметил важность этой работы и напомнил, что налаженная коммуникация помогает повышать удовлетворенность жизнью в регионе.

«Я хочу поблагодарить всех, кто живет в нашей идеологии того, что каждая жалоба, каждая проблема, которая поступает к отраслевику, разбирается и под нее есть алгоритм, есть план действий. Если мы работаем с таким настроением, то видим заметное снижение», — сказал глава региона.

Взаимодействие с жителями и четкий алгоритм отработки жалоб помогли Подмосковью заметно повысить показатели удовлетворенности здравоохранением, теплоснабжением, дорогами и другими отраслями. Ежегодно профильные ведомства получают все меньше обращений.

«Это работа непрекращающаяся. Важно, чтобы она приносила удовлетворение тем, кто за нее отвечает. Потому что качество жизни, как следствие нашей работы, становится заметным. И мы получаем признание наших жителей», — отметил Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье продолжит внедрять умные технологии и лучшие практики других регионов. Все это позволит повысить уровень удовлетворенности жителей.