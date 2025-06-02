Андрей Воробьев напомнил о возможностях реабилитации бойцов СВО в Подмосковье

Бойцы СВО в Подмосковье получают ряд региональных мер поддержки. Они могут пройти реабилитацию в современных центрах и получить новую профессию. О помощи бойцам в адаптации к мирной жизни и образовательных программах рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В Подмосковье работают несколько реабилитационных центров для бойцов СВО. Самый популярный из них — «Ясенки», где недавно по просьбам военнослужащих создали водный центр с бассейном и тренажерами. Учреждение продолжают развивать — сейчас обсуждается вопрос о сносе старого здания, чтобы на его месте создать современный комплекс. Там бойцы смогут пройти обучение на инструктора и заниматься спортом уже после реабилитации.

Получить новую профессию также можно по программе «Герои Подмосковья», которая уже набрала большую популярность. В ходе обучения бойцы получат знания и навыки для работы в госучреждениях.

Для эффективной адаптации бойцов к мирной жизни в Подмосковье также планируют уделять еще больше внимания доступной инфраструктуре, а именно — безбарьерной среде.

«Нам очень важно убедиться, что семьи, где наши герои испытывают сложности, эти вопросы решить», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что важно создавать комфортные условия, в том числе в старом жилфонде, который обустраивался по другим стандартам.